شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: تجربة الناشئين بالأهلى ناجحة.. ولكن الحكم عليهم مع الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق، أن تجربة الناشئين فى الأهلي ناجحة، ولكن الحكم عليهم سيكون عند مشاركتهم مع اللاعبين الأساسيين.

وقال طه إسماعيل فى تصريحات الاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس، "منقدرش نحكم بشكل كامل على تجربة الناشئين، وإن كانت التجربة ناجحة، ولكن الحكم عليهم سيكون عند مشاركتهم مع اللاعبين الأساسيين، لأن الناشئ يحتاج من يسنده داخل الملعب".

وأضاف طه إسماعيل؛ الناشئون نجحوا فى بعض المباريات مثل مواجهة الاتحاد السكندري وآخر 20 دقيقة أمام إنبي وبعض الأوقات، والأهلى يمكن أن يستفيد من أكتر من لاعب ظهر بشكل جيد مثل زياد طارق وأحمد سيد غريب ومحمد أشرف.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 20.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى، وخاض سواريز 15 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 12 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 5.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 10 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى وإنبى بالدوري.