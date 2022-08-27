شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابى 1-1 بين البنك الأهلى وإيسترن كومبانى فى الشوط الأول.. وطرد هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلى وإيسترن كومبانى بالتعادل الإيجابى 1-1 والمقامة بينهما حاليا باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وافتتح صابر الشيمى التسجيل لإيسترن في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل إسحاقو يعقوبو للبنك الأهلى في الدقيقة 5.

وتعرض محمد هلال لاعب البنك الأهلى للطرد في الدقيقة 44، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي على قدم لاعب إيسترن كومباني مودي ناصر.

وبدأ إيسترن كومبانى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة)- صابر الشيمي، خط الوسط: عبد العزيز موسى- محمد ناصر (مودي) - أحمد ثابت (داهش)- أحمد متعب، الهجوم: عماد ميهوب- أحمد أمين (قفة).

ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد بوسكا - أحمد تمساح - محمد بن علي طرابلسي - خالد مصطفى - محمد خليفة - فراس بن عيفية - محمد رمضان - يوسف مجدي عبد الغني - أحمد حجي.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي: حراسة المرمي: أحمد صبحي، ومحمد دبش - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - اسحاقو يعقوبو - عاصم صلاح - محمد فتحي - أحمد سعيد - محمد هلال - كريم بامبو - فادي فريد.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: محمود الزنفلي - أحمد ياسين - محمد لعبة - محمد حامد - محمود قاعود - موسي دياوارا - أسامة فيصل - محمد بسيوني- أحمد ياسر.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكهم 52 هدفا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلت شباكهم 38 هدفا.