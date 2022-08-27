أبو جريشة: طارق العشرى يجيد اللعب أمام الكبار ويمتلك أهم لاعبى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، أن طارق العشري مدرب طلائع الجيش يجيد اللعب أمام الأندية الكبيرة ونتائجه رائعة، وسيصعب المباراة أمام الأهلى في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال محمد صلاح أبو جريشة، فى تصريحات للاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس، طارق العشرى مدرب كبير يستطيع التعامل مع الأندية الكبيرة ودائما ما يحقق نتائج رائعة، وكل نتائجه السلبية بتكون أمام الفرق الصغيرة.

وأضاف أبو جريشة، طلائع الجيش عنده اتنين من أهم اللاعيبة فى الدوري المصري هما مهند لاشين وعمرو السيسي، الذى يتمنى أي فريق ضمهم، وطارق العشيري قادر على توظفهم بشكل يناسب طريقته.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 20.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى، وخاض سواريز 15 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 12 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 5.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 10 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى وإنبى بالدوري.