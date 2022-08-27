شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الناشئين على لبنان.. تعرف على أكبر 10 انتصارات في تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الكرة المصرية ذكريات الانتصارات الكبيرة بعدما حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم، السبت، فى ثانى مواجهات كأس العرب للناشئين المقامة فى الجزائر، ليتأهل ناشئو الفراعنة إلى ربع نهائي البطولة.

سجل هدف ناشئو الفراعنة إبراهيم عادل، قبل مرور نصف ساعة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح الفراعنة الصغار في تسجيل 8 أهداف سجلها، أحمد محمد - عمر حمدين (هدفين) - إبراهيم محمد - مبروك محمد - حسام عبدالكريم - علي رياض - عمر سيد معوض - هشام الحداد".

بهذا الفوز يصل المنتخب الوطني للناشئين إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل للدور الثاني بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره السعودي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت الأربعاء الماضي فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما، وسجل أهداف منتخب مصر ابراهيم عادل وعمر خضر وأيمن عبد العزيز.

ونستعرض بعد تساعية منتخب الناشئين أمام لبنان، أكبر 10 انتصارات في تاريخ منتخب مصر.

1 - الفوز الأكبر لمنتخب مصر في تاريخه كان على حساب اليمن بنتيجة (0/14) بالقاهرة بمنافسات دورة الألعاب العربية عام 1954.

2 - الفوز على السعودية بنتيجة (0/13) بدورة الألعاب العربية بالمغرب عام 1961.

3 – انتصار عريض بنتيجة (0/10) على حساب كوريا الجنوبية بدورة الألعاب الأوليمبية عام 1964 بطوكيو.

4 – انتصار على ليبيا بنتيجة (2/10) بدورة الألعاب الأوليمبية 1953 بالقاهرة.

5 – الفوز على المنتخب الكويتي (0/8) بدورة الألعاب العربية بالمغرب 1961.

6 – الفوز على ليبيا بنتيجة (0/8) بدورة الألعاب العربية بالقاهرة عام 1965.

7 – انتصار عريض على سوريا بنتيجة (0/8) بدورة ألعاب البحر المتوسط 1951 بمصر.

8 – الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة (1/8) بتصفيات أمم أفريقيا 1998.

9 – الفوز على فلسطين بنتيجة (1/8) بدورة الألعاب العربية 1953 بمصر.

10 – الانتصار على ناميبيا بنتيجة (2/8) بتصفيات كأس العالم 2002 بملعب الإسكندرية.