شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة فيريرا لشباب الزمالك قبل مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي فى حضور الجهاز المعاون، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على توجيه رسالة قوية للاعبين الشباب فى التدريبات في ظل حصول مجموعة اللاعبين الأساسيين على راحة سلبية.

وطالب فيريرا اللاعبين الشباب بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لديهم وإثبات أنفسهم في المباراة المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين على ثقة أفراد الجهاز الفني فى قدراتهم وأنهم سيكونون مستقبل النادي، وفى نهاية الجلسة شدد فيريرا فى حديثه مع اللاعبين على أنه ينتظرون منهم تقديم أفضل ما لديهم فى لقاء إيسترن كومباني المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمباراة إيسترن كومباني الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.