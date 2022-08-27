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مصر تفوز على الكاميرون 86-74 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطني لكرة السلة من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المرحلة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم على حساب منتخب الكاميرون بنتيجة 86-74.

 

وسيطر الفراعنة بقيادة الكندي روي رانا، المدير الفني، على مجريات اللقاء منذ الربع الأول، حيث انتهت الأشواط بنتائج 21/19، 47/44، 66/48، 86/74 على التوالي.

 

وواصل المنتخب الوطني حفاظه على صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بعد أن نجح أيضًا في الفوز أمس على منتخب تونس بنتيجة 67/61 وخسارة منتخب جنوب السودان أمس أمام السنغال 69-66.

 

ويخوض المنتخب المصري مباراة مهمة مقبلة أمام منتخب جنوب السودان في الحادية عشر والنصف مساء غد الأحد في ختام مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال.

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