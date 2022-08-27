سواريش: لم ندفع بالشباب في ظروف مثالية.. وعلينا النظر للنقاط الإيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على خسارة فريقه من طلائع الجيش بهدف دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم السبت على ملعب "الكلية الحربية" ضمن الأسبوع الـ33 بمسابقة دوري We المصري.

وقال سواريش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"لابد من منح فرصة المشاركة للشباب في الوقت المناسب، لم ندفع بهم في ظروف مثالية، لكن علينا النظر للنقاط الإيجابية".

وأضاف :"إذا تم الدفع باللاعبين الشباب كل ثلاثة أيام سيتم إصابتهم، أدفع بأفضل تشكيل وفقًا للمتاح لديّ، ولا أريد الحديث كثيرًا عن هذا الموضوع".

وتابع :"منذ البداية لفت نظر الجميع بالإصابات، أنا حزين على النادي الأهلي".

وعن مباراة فريقه ضد طلائع الجيش، رد :"مثل هذه المباريات الفريق الذي يسجل هدفًا هو مَن سيفوز".

وأنهى :"المباراة لم تكن جيدة سواء لفريقي أو للخصم، أقدم التحية للخصم الذي تمكن من تسجيل هدف".

وكان الأهلي فقد فرصة المنافسة على المركز الثالث بعدما توقف رصيد الفريق الأحمر عند 67 نقطة ليصبح الفارق مع بيراميدز أربع نقاط قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضد فريق سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة الأخيرة (الجولة الـ34 بمسابقة دوري We المصري).