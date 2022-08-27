بعد هبوط إيسترن.. 3 أندية تتصارع على المقعد الأخير في البقاء.. وسيناريو صعب للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

لم يتبق سوى جولة أخيرة على حسم صراع البقاء في دوري WE المصري والذي يشهد منافسة شرسة بين الأندية التي تتنافس للابتعاد عن شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وكان مصر المقاصة أول فريق ضمن الهبوط بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية، حيث يتذيل قاع الدوري في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة.

وحجز إيسترن كومباني المقعد الثاني في الهبوط بعدما تلقى هزيمة قاتلة أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.

وشهدت نتائج الجولة 33 خسارة إيسترن كومباني من البنك الأهلي، فوز الجونة على فيوتشر، تعادل غزل المحلة مع فاركو، وانتصر المقاولون على الاتحاد السكندري.

وبات صراع تفادي الهبوط بين 3 أندية وهم المقاولون العرب وغزل المحلة والجونة.

ترتيب الثلاثي الذي يصارع على البقاء بعد هبوط إيسترن:

14 - المقاولون العرب برصيد 35 نقطة

15 - غزل المحلة برصيد 35 نقطة

16 - الجونة برصيد 33 نقطة

ويعد المقاولون وغزل المحلة الأوفر حظًا في البقاء ضمن دوري الأضواء والشهرة إذا حقق الثنائي الفوز أو التعادل في الجولة الأخيرة، نظرًا لأن الجونة ينتظره مواجهة صعبة أمام وصيف الدوري وهو بيراميدز.

مواعيد مباريات الجولة 34 والأخيرة للأندية المهددة بالهبوط (30 أغسطس):

بيراميدز ضد الجونة - الساعة 9:30 مساءً.

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري - الساعة 9:30 مساءً.

المقاولون ضد المصري البورسعيدي - الساعة 9:30 مساءً.

سيناريوهات البقاء في الدوري:

وإذا افترضنا تعادل المقاولون والمحلة وفوز الجونة في الجولة الأخيرة، سيصل الثلاثي إلى 36 نقطة.

وفي هذه الحالة سيتفوق المقاولون والمحلة بفضل المواجهات المباشرة مع الجونة، وبذلك سيضمن الثنائي بقائهما في الدوري الممتاز.

وتفوق المقاولون وغزل المحلة على الجونة ذهابا بنتيجة 2-1 وتعادلا إيابا 0-0.

ويمتلك الجونة فرصة أيضا في البقاء بالدوري الممتاز حال فوزه على بيراميدز بشرط أن يتعثر المقاولون أو الجونة في الجولة الأخيرة.

وفي حال خسارة المقاولون وغزل المحلة وفوز الجونة في الجولة الأخيرة، سينحصر الصراع بين ذئاب الجبل وزعيم الفلاحين على تذكرة البقاء وسيتوقف رصيدهما عند 35 نقطة ولكن سيتفوق المقاولون بفضل المواجهات المباشرة ويهبط المحلة وفقًا لهذا السيناريو.