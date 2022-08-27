هدف طلائع الجيش ينهي صمود شباك الأهلي بعد 10 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تلقى الأهلي أول هدف بعد سلسلة من 10 مباريات بشباك نظيفة في كل البطولات، حين سجل أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، هدف فوز فريقه في مباراة الفريقين اليوم السبت بالدوري المصري الممتاز.

وسجل سمير هدفًا ليقود طلائع الجيش للفوز على الأهلي (1-0) على ستاد "الكلية الحربية" ضمن الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة المحلية.

وأحرز سمير هدفه في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

وجاء هدف سمير بعد 10 مباريات شهدت خروج الأهلي بشباك نظيفة في كل البطولات، منها 9 مباريات في الدوري، وواحدة في كأس مصر ضد مصر المقاصة.

فمنذ هدف إيريك تراوري، مهاجم بيراميدز، في مرمى الأهلي خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق (2-0) في 16 يوليو ضمن الجولة 25 من الدوري، لم تستقبل شباك الفريق الأحمر هدفًا إلا اليوم.

وتناوب الثلاثي محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير على حراسة مرمى الأهلي خلال المباريات العشر.

وخلال تلك الفترة، حقق الأهلي 6 انتصارات، و4 تعادلات.

وبالتالي، فإن الأهلي تلقى أيضًا أول هزيمة منذ مباراة بيراميدز.

يذكر أنه تأكد إنهاء الأهلي الموسم الجاري من الدوري المصري في المركز الثالث، بغض النظر عن نتائج الجولة الختامية، بعد خسارته أمام طلائع الجيش اليوم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 67، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، و10 نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة الذي حسم اللقب، ما يعني استحالة تغيير مركز الفريق الأحمر.