إيسترن كومباني يهبط للدرجة الثانية بخسارة قاتلة من البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد موسم واحد فقط في مسابقة دوري We المصري، هبط فريق إيسترن كومباني إلى دوري الدرجة الثانية بعد خسارته من البنك الأهلي بنتيجة (3-2) في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ33 بمسابقة دوري We المصري.

المباراة إثارتها بدأت مبكرًا عن طريق صابر الشيمي والذي سجل هدف التقدم لفريق إيسترن في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة الخامسة، أدرك إسحاقو يعقوبو التعادل لفريق البنك الأهلي في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 51، منح محمد صالح المدافع الفلسطيني ولاعب فريق إيسترن كومباني هدف التقدم لفريقه من ضربة جزاء.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل محمد دبش التعادل لفريق البنك الأهلي، ثم سجل موسى ديوارا هدف الفوز لفريق البنك الأهلي في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة (3-2).

وشهدت المباراة طرد محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 44.

بتلك النتيجة يكون فريق إيسترن كومباني هبط للدرجة الثانية رفقة مصر المقاصة صاحب المركز الأخير بـ15 نقطة.

وتوقف رصيد فريق إيسترن كومباني عند 30 نقطة في المركز السابع عشر، في المقابل، أصبح رصيد البنك الأهلي 45 نقطة في المركز السابع.

وأصبح الصراع على الهبوط بين ثلاثة فرق وهم:

المقاولون العرب (المركز الـ14) (35 نقطة)

غزل المحلة (المركز الـ15) (35 نقطة)

الجونة (المركز الـ16) (33 نقطة).

ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب ضد المصري البورسعيدي، غزل المحل ضد الاتحاد السكندري، الجونة وبيراميدز، حيث ستقام المباريات الثلاث يوم الثلاثاء المقبل.