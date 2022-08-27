هالاند يحقق 5 أرقام بعد أول "هاتريك" في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حقق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عدة أرقام بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأحرز هالاند أول "هاتريك" للاعب في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس بنتيجة 4-2 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وعادل هالاند رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، كما أضاف بريميرليج إلى قائمة البطولات التي سجل بها "هاتريك" في مسيرته.

وفيما يلي أبرز 5 أرقام بعد "هاتريك" هالاند الأول في بريميرليج:

- هالاند سجل 6 أهداف في أول 4 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل رقم سيرجيو أجويرو.

- بعمر 22 عامًا، هالاند سجل "هاتريك" في 7 مسابقات مختلفة أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

- هالاند احتاج 4 مباريات ليسجل "هاتريك" في الدوري الإنجليزي، بينما احتاج مباراة واحدة ليسجل ثلاثيته الأولى في كل من الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

- هالاند هو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن، حيث سجل 6 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا في 4 مباريات فقط.

- هالاند سجل الهاتريك رقم 13 في مسيرته

مولده.. مرة واحدة

سالزبورج.. 5 مرات

بروسيا دورتموند.. 4 مرات

مانشستر سيتي.. مرة واحدة

منتخب النرويج.. مرتان