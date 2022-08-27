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هالاند يحقق 5 أرقام بعد أول "هاتريك" في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حقق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عدة أرقام بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك كريستال بالاس في الممتاز "بريميرليج".

وأحرز هالاند أول "هاتريك" للاعب في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس بنتيجة 4-2 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وعادل هالاند رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، كما أضاف بريميرليج إلى قائمة البطولات التي سجل بها "هاتريك" في مسيرته.

وفيما يلي أبرز 5 أرقام بعد "هاتريك" هالاند الأول في بريميرليج:

- هالاند سجل 6 أهداف في أول 4 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل رقم سيرجيو أجويرو.

- بعمر 22 عامًا، هالاند سجل "هاتريك" في 7 مسابقات مختلفة أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

- هالاند احتاج 4 مباريات ليسجل "هاتريك" في الدوري الإنجليزي، بينما احتاج مباراة واحدة ليسجل ثلاثيته الأولى في كل من الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

- هالاند هو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن، حيث سجل 6 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا في 4 مباريات فقط.

- هالاند سجل الهاتريك رقم 13 في مسيرته

مولده.. مرة واحدة

سالزبورج.. 5 مرات

بروسيا دورتموند.. 4 مرات

مانشستر سيتي.. مرة واحدة

منتخب النرويج.. مرتان

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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