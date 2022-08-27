هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. تعرف على مركز صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد تألقه أمام كريستال بالاس اليوم السبت، بينما ابتعد المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عن الصراع، بعد فشله في التسجيل ضد بورنموث.

وانفرد هالاند بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، بعدما أحرز 3 أهداف "هاتريك"، ضد كريستال بالاس في الجولة الرابعة، ليقود مانشستر سيتي للفوز 4-2.

ويعتبر هالاند هو أول لاعب يسجل "هاتريك" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأنهى هالاند اليوم الأول من الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي متصدرًا لجدول الهدافين، في انتظار مباريات اليوم الثاني غدًا الأحد.

ويتساوى في المركز الثاني بترتيب الهدافين الثنائي ألكسندر متروفيتش، مهاجم فولهام، الذي أحرز هدفًا اليوم ضد آرسنال، ورودريجو مورينو، مهاجم ليدز يونايتد، الذي فشل في التسجيل أمام برايتون، حيث سجل كل منهما 4 أهداف.

ويتساوى 4 لاعبين في المركز الرابع برصيد 3 أهداف، هم مارتن أوديجارد، نجم آرسنال، وباسكال جروس، لاعب برايتون، وويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس، ولويس دياز، نجم ليفربول.

ويأتي محمد صلاح ضمن 13 لاعبًا سجل كل منهما هدفين حتى الآن، ليبتعد عن الصراع على جائزة الهداف مبكرًا، رغم أنه يحمل اللقب في الموسم الماضي بعدما تقاسم الجائزة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير، برصيد 23 هدفًا لكل منهما.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- إيرلينج هالاند.. 6 أهداف.

2- ألكسندر متروفيتش.. 4 أهداف.

2- رودريجو مورينو.. 4 أهداف.

4- مارتن أوديجارد.. 3 أهداف.

4- باسكال جروس.. 3 أهداف.

4- ويلفريد زاها.. 3 أهداف.

4- لويس دياز.. 3 أهداف.