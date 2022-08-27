جوارديولا: ربما أكون عبقريًا.. لكن هالاند لديه موهبة فطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المديح لمهاجمه إيرلينج هالاند، الذي قاد فريقه للفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدفين، بتسجيله "هاتريك"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف إلى ستة أهداف و تمريرة حاسمة واحدة خلال أربع مباريات بقميص الفريق السماوي في بريميرليج، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة.

وأشاد جوارديولا بمهاجمه هالاند في تصريحات بعد المباراة نقلتها جريدة "ميرور" قائلًا: "أود أن أشكر نفسي على أفكاري الرائعة في هذه المباراة، لكن أود القول أن هالاند يفعل ذلك منذ ولادته، لديه موهبة فطرية كمهاجم".

وأضاف: "إنه فعل ذلك بشكل اعتيادي في حياته، بدأ التألق مع سالزبورج، ثم بوروسيا دورتموند، هو دائمًا ما يسجل الأهداف بطريقة رائعة، لقد سجل أهداف كثيرة ولا تصدق خاصة الهدف الأخير كان جميلًا، استمتعت بمشاهدته للغاية".

وتابع: "سأخبرك بالأرقام، لقد سجلنا كثير من الأهداف في المواسم السابقة، كان الأمر مختلفًا بالنظر لجودة اللاعبين، لكننا نسجل كثيرًا، نواجه مشاكل كثيرة حاليًا لأننا نستقبل أهداف، من قبل لم نكن نستقبل الأهداف بهذه الطريقة، لكننا نكافح لتقديم كل شيء لدينا، الأهم الآن، هو تعلم الدروس والفوز بالمباريات أيضًا".

واستكمل: "لقد جاء هالاند من أجل ذلك، لتسجيل أهداف مهمة، والأهم أنه أصبح مستقر تمامًا معنا الآن، أنه رجل متواضع بشكل لا يصدق، يتحدث أكثر مع شباب من لاعبى الأكاديمية و هذا يعني الكثير، لديه وظائف قيادية رغم صغر سنه".

وأكمل: "ما أحبه في إيرلينج هو أننا ما زالنا في مرحلة التعارف، لا أزال بحاجة لمزيد من الوقت، رأيت لغة جسد عظيمة منه بعد التأخر بهدفين وكيفية تشجيع زملائه، كان لدي شعور بأنه ربما قد لا يشارك في بناء اللعب، لكنه دائما جاهز من أجل التسجيل".

وأتم بيب حديثه قائلًا: "هالاند كان ينتظر اللمسة الأخيرة، أنه قناص بالفعل، سجل هدف أول بضربة رأس، العرضية كانت رائعة من فودين، وهدفيه الآخرين أيضًا، المهاجم عبارة عن أهداف، وهو كالماكينة بالفعل، بالنظر لعدد مبارياته، الأهداف التي سجلها فى مسيرته أكثر بكثير، لا أعلم كيف يفعل ذلك، لكنها موهبة حقيقية بكل تأكيد".