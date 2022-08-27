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بايرن ينجو من الهزيمة أمام مونشنجلادباخ بتعادل قاتل بالدوري الألماني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الألماني.

وأقيمت مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب "أليانز أرينا" في الجولة الرابعة من الدوري الألماني للموسم الحالي.

وافتتح مونشنجلادباخ التسجيل في الدقيقة 43 عن طريق ماركوس تورام، وتعادل ليروي ساني لبايرن في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للسنغالي ساديو ماني في الشوط الأول بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة، يستعيد بايرن ميونيخ صدارة البوندسليجا برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن يونيون برلين، بينما يظل بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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