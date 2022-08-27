منتخب مصر يسحق لبنان (9-0) ويتأهل لربع نهائي كأس العرب للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 فوزًا كاسحًا على نظيره اللبناني بنتيجة 9-0، مساء اليوم السبت، بطولة كأس العرب تحت 17 عاما المقامة حاليا بالجزائر.

وأقيمت مباراة مصر ولبنان في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العرب تحت 17 عاما.

ودخل منتخب مصر اللقاء بتشكيلة مكونة من "عبدالمنعم تامر، أحمد عابدين، عبدالرحمن علي، على نوفل، محمد عبدالمنعم، يوسف إسلام، إبراهيم عادل، مروان محمود، عمر معوض، عمر خضر، أيمن أمير".

وسجل أهداف شباب الفراعنة كل من أحمد محمد وعمر حمدين (هدفين) وإبراهيم محمد ومبروك محمد وحسام عبدالكريم وعلي رياض وعمر سيد معوض وهشام حداد.

وبهذه النتيجة، يضمن منتخب الناشئين تأهله لربع نهائي كأس العرب بعد وصوله إلى النقطة 6 بالمجموعة الرابعة من فوزين على السعودية ولبنان، بينما يتوقف رصيد المنتخب اللبناني عند نقطة واحدة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب للناشئين بجوار السعودية ولبنان وسوريا.