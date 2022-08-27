طلائع الجيش يهزم الأهلي ويحرمه من وصافة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا على نظيره الأهلي، بنتيجة هدف دون رد، في إطار الجولة الـ 33 بمنافسات دوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 67 عن طريق اللاعب أحمد سمير.

وبتلك النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 53 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند67 نقطة في المركز الثالث، ليخسر رسميا وصافة الدوري لصالح بيراميدز.

ولعب الأهلي بتشكيل مكون من:

"مصطفى شوبير- رامي ربيعة – كريم فؤاد – محمد أشرف – محمد أحمد شرقية – أحمد سيد عبد النبي- ميدو نبيل – محمد فخري – أحمد عبد القادر – لويس ميكيسوني- أحمد سيد غريب".

أحداث المباراة

وفي الدقيقة 6، جاءت عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع طلائع الجيش شتت الكرة قبل أن تصل للمهاجم أحمد سيد غريب.

وحاول احمد سمير استخدام سلاح التسديد في الدقيقة 12، لكن الحارس مصطفى شوبير وتصدى لها ببراعة.

ونفذ مصطفى الزناري رمية تماس من الجانب الأيسر ليرسلها لداخل منطقة جزاء الأهلي، لكن الدفاع اخرجها لركلة ركنية قبل أن تشكل خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

وأهدر احمد سيد غريب فرصة محققة للأهلي في الدقيقة 22، بعدما اخترق لداخل منطقة جزاء طلائع الجيش وسدد الكرة في يد الحارس محمد بسام.

وسدد محمد أشرف تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36، لكن الكرة اصطدمت بزميله أحمد سيد غريب وخرجت لركلة مرمى بدلا من أن تستقر في الشباك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه احمد سيد غريب لاعب الأهلي في الدقيقة 38 بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء طلائع الجيش.

وأهدر أحمد سيد غريب فرصة لتسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 60 بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه لجانب القائم الأيسر للحارس محمد بسام.

وسجل أحمد سمير فرج هدفا لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 67، لكن الحكم قرر الغاء الهدف بداعي التسلل، وبعد العودة لتقينة الفيديو قرر الحكم احتساب هدف احمد سمير.