آرسنال يحتفظ بالصدارة بفوز متأخر على فولهام 

المنامة - ياسر ابراهيم - حافظ آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما قلب تأخره هو الآخر من 0-1 إلى فوز غالٍ 2-1 على ضيفه فولهام ضمن الجولة الرابعة.

ووجد أولاد المدرب ميكيل أرتيتا أنفسهم متأخرين بهدف وحيد وقع عليه نجم الفريق الزائر ألكسندر ميتروفيتش 56.

لكن المدفعجية قلبوا الأمور بهدفين؛ الأول من توقيع النرويجي مارتن أوديغارد 64 والثاني من البرازيلي غابرييل ماغاليس 86.

واستعاد آرسنال الصدارة سريعاً بعد أن خسرها لنحو ساعتين لصالح سيتي الفائز على كريستال بالاس 4-2.

وصار رصيد آرسنال 12 نقطة محققاً فوزه الرابع توالياً بدون أي تعادل أو خسارة أما فولهام فوقف رصيد نقاطه عند النقطة 5.



(بي إن سبورت)