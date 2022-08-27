تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به مباراته ضد طلائع الجيش مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد شرقية وكريم فؤاد

خط الوسط: محمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل ومحمد فخري

خط الهجوم: أحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – محمد محمود – حمزة علاء – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو.

على الجانب الآخر، يدخل طلائع الجيش مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

محمد بسام – سطوحي – ميدو جابر – السيسي – احمد سمير – حسن مجدي – علي محمد – محمد ناصف – مهند مصطفي – محمد سمير – مصطفي محمود