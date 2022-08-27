ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك هالاند وصيام صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشعل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، سباق هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هاتريك، في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، في الجولة الرابعة من البريميرليج.

على الجانب الأخر، صام النجم المصري محمد صلاح عن التهديف في هذه الجولة، رغم فوز فريقه ليفربول الكاسح على بورنموث بـ9 أهداف نظيفة.

ويتصدر هالاند هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، ويأتي في المركز الثاني رودريجو لاعب ليدز يونايتد برصيد 4 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- هالاند، لاعب مانشستر سيتي، 6 أهداف.

2- رودريجو، لاعب ليدز يونايتد، 4 أهداف.

3- جروس، لاعب برايتون، 3 أهداف.

4- زاها، لاعب كريستال بالاس، 3 أهداف.

5- لويس دياز، لاعب ليفربول، 3 اهداف.

6- مارتينلي، لاعب أرسنال، هدفين.

7- محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفين

وحقق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزاً تاريخياً على ضيفه بورنموث بتسعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز وهارفي إيليوت الهدفين الأول والثاني لفريق ليفربول فى الدقيقتين الثالثة والسادسة من زمن المباراة على الترتيب.

ونجح الثنائى ألكسندر أرنولد وفيرمينو مهاجم ليفربول فى تسجيل الهدفين الثالث والرابع للريدز خلال الدقيقتين 28 و31 من زمن اللقاء على التوالي، قبل أن يختتم الهولندى فيرجيل فان دايك خماسية الشوط الأول فى الدقيقة 45.

وفى الشوط الثانى، سجل كريس ميفام، لاعب بورنموث، الهدف السادس بالخطأ فى مرماه لصالح فريق ليفربول بالدقيقة 47 من زمن المباراة.

ونجح البرازيلى روبرتو فيرمينو في تسجيل الهدف السابع للريدز في شباك بورنموث، بالدقيقة 62 من زمن المباراة، قبل أن يحرز فابيو كارفاليو الهدف الثامن بالدقيقة 80، ثم أضاف لويس دياز هدفه الثاني والتاسع للريدز فى الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وبذلك حقق ليفربول أكبر فوز في تاريخه في البريميرليج، بعد أن سجل 9 أهداف في مرمى بورنموث، ليصبح رابع نادي في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هذا العدد في مباراة واحدة.

على الجانب الأخر، حقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره كريستال بالاس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة ذاتها.

افتتح جون ستونز مدافع مانشستر سيتي التسجيل لكريستال بالاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول، وأضاف يواكيم أندرسن الهدف التاني لكريستال بالاس في الدقيقة 21 من.

انتهت أحداث الشوط الأول بتفوق كبير لكريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شئ رغم استحواذ مانشستر سيتي على اغلب أحداث النصف الأول.

وقلص البرتغالي برناردو سيلفا الفارق لمانشستر سيتي في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يعادل النرويجي إيرلينج هالاند النتيجة لرفاق بيب جوارديولا في الدقيقة 63، وعاد الوحش النرويجي مرة أخري ليضيف الهدف الثاني له والثالث للفريق السماوي في الدقيقة 70، واختتم نفس اللاعب رباعية السيتي في الدقيقة 81 بطريقة رائعة، مسجلا أول هاترك مع فريقه الجديد.

وبذلك اعتلى مان سيتي الترتيب مؤقتا بـ10 نقاط، فيما صعد ليفربول للمركز الثامن بـ5 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة أرسنال وفولهام التي تقام في وقت لاحق.