شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير وميدو جابر يقودان هجوم طلائع الجيش أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي بعد قليل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: علي الفيل – خالد سرحان - مصطفى عوض – محمد ناصف

الوسط: عمرو السيسي - علي محمد – حسن مجدي – مهند لاشين

الهجوم: أحمد سمير – ميدو جابر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان – محمد الصباحي – محمد جابر – علي حمدي – عبد الرحمن أسامة – الطيب فتحي – خالد عوض – فارس حاتم – محمد شحاتة

وأعلن البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد شرقية وكريم فؤاد في الدفاع ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل ومحمد فخري في الوسط وأحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – محمد محمود – حمزة علاء – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو.