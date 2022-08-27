شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى وإيسترن كومبانى فى مواجهة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال وخالد جلال المديران الفنيان لـ"إيسترن كومبانى" والبنك الأهلى تشكيلى الفريقين للمواجهة التي تجمعهما بعد قليل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمي: عمرو حسام، خط الدفاع:كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة)- صابر الشيمي،خط الوسط:عبد العزيز موسى- محمد ناصر (مودي) - أحمد ثابت (داهش)-أحمد متعب،الهجوم:عماد ميهوب- أحمد أمين (قفة).

ويتواجد على دكة البدلاء : أحمد بوسكا - أحمد تمساح -محمد بن علي طرابلسي -خالد مصطفى - محمد خليفة -فراس بن عيفية - محمد رمضان - يوسف مجدي عبدالغني - أحمد حجي.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد صبحي، ومحمد دبش - أمير مدحت - أسامة إبراهيم -اسحاق يعقوبو - عاصم صلاح - محمد فتحي - احمد سعيد -محمد هلال - كريم بامبو - فادي فريد.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:محمود الزنفلي - أحمد ياسين - محمد لعبة - محمد حامد - محمود قاعود - موسي دياوارا- أسامة فيصل - محمد بسيوني- أحمد ياسر.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكهم 52 هدفا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلت شباكهم 38 هدفا.