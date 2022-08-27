شكرا لقرائتكم خبر عن غريب وعبد القادر وميكيسوني يقودون هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد طلائع الجيش مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد شرقية وكريم فؤاد في الدفاع ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل ومحمد فخري في الوسط وأحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي – محمد محمود – حمزة علاء – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو.