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غريب وعبد القادر وميكيسوني يقودون هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد طلائع الجيش مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة .

ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد شرقية وكريم فؤاد في الدفاع ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل ومحمد فخري في الوسط وأحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي – محمد محمود – حمزة علاء – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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