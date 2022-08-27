شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الكلية الحربية استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش التى تنطلق فى الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ33 فى بطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فى إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: ‏

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.