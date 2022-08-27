شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتقدم على لبنان بهدف إبراهيم عادل فى الشوط الأول بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر للناشئين الشوط الأول أمام نظيره اللبناني متقدما بهدف دون رد فى اللقاء المقام حاليا، فى ثانى مواجهات كأس العرب للناشئين المقامة فى الجزائر.

سجل هدف ناشئى الفراعنة إبراهيم عادل قبل مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

وجاء تشكيل المنتخب المصري فى مواجهة اليوم كما يلي: عبدالمنعم تامر في حراسة المرمى، أحمد عابدين، وعبدالرحمن علي، وعلى نوفل، ويوسف اسلام، وابراهيم عادل، ومروان محمود، عمر معوض، عمر خضر، وايمن امير".

وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة، فوزا كبيرا على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت الأربعاء الماضي فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما، وسجل أهداف منتخب مصر ابراهيم عادل وعمر خضر وأيمن عبد العزيز.

وعقد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 عدة جلسات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية بمقر فندق الإقامة للحديث عن مباراة السعودية والتي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

وقال وهبة للاعبين، لابد من إغلاق ملف مباراة السعودية، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الملاحظات على الأداء يجب الوقوف عليها ومعالجتها منعا لتكرارها في المباراة المقبلة أمام لبنان السبت المقبل.

وأضاف وهبة، أن هناك بعض الأخطاء المتكررة من بعض اللاعبين، وهو ما يسعى مع جهازه المعاون للقضاء عليها لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في بطولة كأس العرب التي تعتبر تجربة قوية استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الجزائر أيضا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشدد المدير الفني على ضرورة تركيز جميع اللاعبين فى الفترة الحالية واستغلال هذه المباريات للوصول لأفضل مستوى قبل التصفيات الأفريقية، محذرا إياهم من التهاون فى أي مباراة أو الاطمئنان لحجز مكان فى تشكيل المنتخب.