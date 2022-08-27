شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على فاركو بهدف حميد ماو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى غزل المحلة الشوط الأول من مباراته مع فاركو متقدماً بهدف دون رد فى المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. جاء الهدف عن طريق لاعب المحلة حميد ماو في الدقيقة 13.

وجاء تشكيل فاركو: "حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"، وخط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري - رامي صبري - جابر كامل - أحمد صغيري، وخط الوسط: محمود حمادة - أحمد محمد "البحراوي" محمود جهاد، وخط الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف.

فيما جاء تشكيل غزل المحلة: "حراسة المرمى: عمرو شعبان، والدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي – خالد سامي – مصطفى العش، والوسط: حميد ماو – أحمد النادري – خالد الإخميمي، والهجوم: إبراهيما كونيه – عبده يحيى – هشام عادل.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 40 نقطة من 32 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 13 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة فى 12 مباراة.