شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل سواريز الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراتهم ضد طلائع الجيش اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على الفريق العسكري.

وحث سواريز لاعبي الأهلي على ضرورة ختام مسابقة الدوري بشكل جيد، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز فى المباراة الأخيرة ضد إنبي واستعادة نغمة الانتصارات، مشيدا بالروح التى ظهر عليها اللاعبون فى مباراة الفريق البترولي.

وحذر سواريز لاعبي الأهلي من قوة فريق طلائع الجيش بخلاف أنه يملك مدربا كفؤا سيصعب من مهمة الأهلي في تحقيق الفوز، وحفزهم على ضرورة تحقيق أداء قوى في مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية فى الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش الليلة كلاً من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.