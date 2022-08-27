شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل سواريز الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراتهم ضد طلائع الجيش اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على الفريق العسكري.
وحث سواريز لاعبي الأهلي على ضرورة ختام مسابقة الدوري بشكل جيد، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز فى المباراة الأخيرة ضد إنبي واستعادة نغمة الانتصارات، مشيدا بالروح التى ظهر عليها اللاعبون فى مباراة الفريق البترولي.
وحذر سواريز لاعبي الأهلي من قوة فريق طلائع الجيش بخلاف أنه يملك مدربا كفؤا سيصعب من مهمة الأهلي في تحقيق الفوز، وحفزهم على ضرورة تحقيق أداء قوى في مباراة اليوم.
ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية فى الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
وتضم قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش الليلة كلاً من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.