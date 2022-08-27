شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يضمن البقاء فى الدورى الممتاز بثنائية فى شباك الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبى فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، فى الجولة قبل الأخيرة "الثالثة والثلاثين" من بطولة الدوري، ليضمن الفريق البرتولى البقاء رسميًا فى الدورى الممتاز بعد الوصول للنقطة 38.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى للنقطة 38 فى المركز العاشر بعدما لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 38 فى المركز التاسع، بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

وظل الشوط الأول هادئا حتى الدقيقة 37 التى نجح فيها مصطفى شكشك فى تسجيل هدف التقدم لإنبى من ضربة رأس بعد كرة متقنة من أحمد العجوز.

وفى الشوط الثانى، وتحديدًا فى الدقيقة 70 هدد الإسماعيلى بالانسحاب بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الفريق البترولى، واستدعى حسنى عبد ربه مدير الكرة اللاعبين رافضًا استكمالهم للقاء، قبل أن يتحدث معه الحكم ويقنعه بالعودة للمباراة، ويسجل إنبى هدفه الثانى فى شباك الدراويش عن طريق

وضم تشكيل الإسماعيلي كلاُ من.. حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: عمرو الحلواني ومحمد هاشم ومحمود عبد العاطي دونجا وعصام صبحي، خط الوسط: محمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بيومي وأحمد مدبولي ومحمد الشامي، خط الهجوم: خالد النبريصي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: كمال السيد فى حراسة المرمي وأحمد أيمن ومحمد دسوقي ومحمود البدري وعماد حمدي وعبد الله السعيد وأحمد مصطفي ومحمد عبد السميع ومروان حمدي.

وضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: إبراهيم يحيى - هشام عادل - محمد حامد، خط الوسط: علي فوزي - مصطفى شكشك - أحمد يوسف - أحمد العجوز - زياد كمال - مصطفى شلبي، خط الهجوم: جون إيبوكا.

وجلس على دكة البدلاء:‏ محمود جاد - حسام عرفات - محمد مرسى - ابراهيم القاضى - محمد شريف "حتحوت" - جرجس مجدى - مصطفى دويدار - فتحى السيد - يوسف لبيب.