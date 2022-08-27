شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قائمة المنتخب الأولمبي فى أول معسكر لميكالى 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إعلان قائمة المعسكر الأول للمنتخب يوم 30 أغسطس، بالتزامن مع نهاية مباريات الجولة الأخيرة فى الدوري، وسينتظم اللاعبون في المعسكر يوم 1 سبتمبر لبدء المعسكر فى الإسكندرية.

وطالب البرازيلي روجيريو ميكالي من جهازه المعاون تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة منتخب الناشئين الذي استهل مشاركته في كاس العرب بمواجهة السعودية مساء الأربعاء وحقق فوزا مثيرا في مباراته الأولى بثلاثية دون رد.

وأكد ميكالي لجهاز منتخب الناشئين أنه عازم على اختيار مواهب شابة من هذا المنتخب، رغم أنه ليس السن الذى يمثل القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي، لكنه يراهن على وجود مواهب في هذا المنتخب.

وقال ميكالي لمعاونيه إنه خلال الزيارة الوحيدة التي نظمها لزيارة منتخب الناشئين قبل السفر للجزائر، وجد بعض المواهب التي تستحق تمثيل المنتخب الأولمبي، لكنه آجل الحكم النهائي عليهم للاحتكاك الرسمي في كاس العرب للناشئين.

ويمتلك ميكالي مشوارًا مميزًا كمدير فني، خاصة على صعيد المراحل السنية الشابة، حيث قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى فى تاريخه فى كرة القدم بالألعاب الأوليمبية، في أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016.