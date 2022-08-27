شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل فى تشكيل فاركو أمام المحلة بعد إصابة جهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود جهاد، لاعب خط وسط فاركو، للإصابة فى العضلة الأمامية أثناء عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه أمام غزل المحلة. وقام نونو ألميدا المدير الفني لفاركو بالدفع باللاعب محمود عماد بدلا من جهاد فى خط الوسط، كما تواجد وليد على دكة البدلاء.

ويستضيف فاركو نظيره غزل المحلة باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز .

وأعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيلة فريقه الذي يخوض به مباراة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون في بطولة الدوري العام والمقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف على ستاد الإسكندرية .

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ جابر كامل _ أحمد صغيري.

خط الوسط : محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي" _ محمود عماد

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ على بهيج _ عبد الناصر" دي ماريا" _ بلال جمال _ هشام فتح الله _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ أحمد شعبان.