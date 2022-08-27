شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهدد بالانسحاب من مواجهة إنبى بسبب "ضربة جزاء".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد فريق الإسماعيلى بالانسحاب من مواجهة إنبى، المقامة حالياً باستاد بتروسبورت، فى الجولة قبل الأخيرة "الثالثة والثلاثين" من بطولة الدوري، بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الفريق البترولى فى الدقيقة 70، واستدعى حسنى عبد ربه مدير الكرة اللاعبين رافضًا استكمالهم للقاء، قبل أن يتحدث معه الحكم ويقنعه بالعودة للمباراة، ويسجل إنبى هدفه الثانى فى شباك الدراويش.

ويضم تشكيل الإسماعيلي كلا من.. حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: عمرو الحلواني ومحمد هاشم ومحمود عبد العاطي دونجا وعصام صبحي، خط الوسط: محمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بيومي وأحمد مدبولي ومحمد الشامي، خط الهجوم: خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كمال السيد فى حراسة المرمي وأحمد أيمن ومحمد دسوقي ومحمود البدري وعماد حمدي وعبد الله السعيد وأحمد مصطفي ومحمد عبد السميع ومروان حمدي.

ويضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: إبراهيم يحيى - هشام عادل - محمد حامد، خط الوسط: علي فوزي - مصطفى شكشك - أحمد يوسف - أحمد العجوز - زياد كمال - مصطفى شلبي، خط الهجوم: جون إيبوكا.

ويجلس على دكة البدلاء:‏ محمود جاد - حسام عرفات - محمد مرسى - ابراهيم القاضى - محمد شريف "حتحوت" - جرجس مجدى - مصطفى دويدار - فتحى السيد - يوسف لبيب.

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.