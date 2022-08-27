مباشر.. طلائع الجيش 0 - 0 الأهلي.. الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 بدوري we المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

ويلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – كريم فؤاد – محمد أشرف – محمد أحمد شرقية – أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: ميدو نبيل – محمد فخري – أحمد عبد القادر – لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

أحداث المباراة