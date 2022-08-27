الصراع مستمر.. غزل المحلة يؤجل حسم البقاء في الدوري بتعادل مثير أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فاركو وغزل المحلة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة دوري WE المصري.

وأقيمت مبارة فاركو وغزل المحلة على استاد الإسكندرية بالجولة الـ33 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح غزل المحلة التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق حميد ماو ثم تعادل فاركو في الدقيقة 75 من ضربة جزاء لشكري نجيب.

وبهذه النتيجة يؤجل غزل المحلة فرصة البقاء في دوري الأضواء والشهرة للجولة الأخيرة بعدما رفع رصيده للنقطة 35 نقطة في المركز الخامش عشر متساويًا مع المقاولون، بينما وصل فاركو للنقطة 41 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

ويحتاج الغزل للفوز في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام الاتحاد السكندري يوم 30 أغسطس من أجل البقاء رسميًا بغض النظر عن نتائج باقي منافسيه المقاولون والجونة وإيسترن.

ويقع الجونة في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، ويحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة والذي سيخوض مواجهة مساء اليوم أمام البنك الأهلي.

تفاصيل المباراة:

ودخل فاركو اللقاء بتشكيلة مكونة من: "محمد سعيد "شيكا"، عزمي غوما، عبد الله بكري، رامي صبري، جابر كامل، أحمد صغيري، محمود حمادة، أحمد محمد "البحراوي"، محمود عماد، شكري نجيب، أحمد شريف".

وجاء تشكيل المحلة كالتالي: "عمرو شعبان، خالد سامي، معاذ الحناوي، الشبراوي، مصطفى العش، حميد ماو، أحمد النادري، خالد الاخميمي، هشام بلحة، ابراهيما كونيه، عبده يحيى".

بدأت المباراة سريعة وحماسية بين الفريقين في محاولة لهز الشباك مبكراً.

واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 13 والتي شهدت تقدم غزل المحلة عن طريق حميد ماو، لتصبح النتيجة 1-0.

وحاول فاركو من أجل إدراك التعادل ولكن لم يستطع من هز شباك غزل المحلة، ليظل زعيم الفلاحين متفوقًا على سبيل النتيجة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم غزل المحلة على حساب فاركو بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 59 أنقذ حارس المحلة مرماه بعدما تصدى لتسديدة قوية من شكري نجيب مهاجم فاركو وأبعد الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 72 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح فاركو، ونجح شكري نجيب في تسجيلها بالدقيقة 75، لتصبح النتيجة 1-1.

وأهدر فاركو فرصة التقدم في الدقيقة 82 بعدما فشل مهاجمه في استلام الكرة داخل منطقة الجزاء ليهدر انفراد تام بالمرمى.

وانتهت المباراة بتعادل إيجابي بين غزل المحلة وفاركو بنتيجة 1-1 في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.