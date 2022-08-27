معادلة الفوز الأكبر.. 9 أرقام تاريخية من انتصار ليفربول على بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حقق ليفربول عدة أرقام استثنائية بعد فوزه العريض على بورنموث بنتيجة 9-0 اليوم السبت، أبرزها معادلة الانتصار الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرلج".

واكتسح ليفربول نظيره بورنموث على ملعب "أنفيلد" بنتيجة 9-0 في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المصري محمد صلاح لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وبهذا الفوز عادل ليفربول أكبر انتصار في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما عادل أكبر انتصار في تاريخه بالدوري الإنجليزي بشكل عام (سواء في حقبة بريميرليج أو قبلها).

وفيما يلي نرصد أبرز 9 أرقام من فوز ليفربول بـ9 أهداف:

- ليفربول يسجل 5 أهداف في شوط واحد من مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في التاريخ.

- ليفربول سجل 4 أهداف في أول 31 دقيقة ضد بورنموث، وهي أسرع مرة يسجل فيها الريدز رباعية أو أكثر في مباراة بالبريميرليج منذ فبراير 2014 عندما أحرز رباعية ضد آرسنال في أول 20 دقيقة.

- روبرتو فيرمينو هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في 4 أهداف (سجل 1 وصنع 3) في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لاعب في المسابقة بشكل عام منذ هاري كين في فبراير 2017 عندما سجل 3 أهداف وصنع هدف ضد ستوك سيتي.

- روبرتو فيرمينو صنع 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، بعد أن فعل ذلك أمام ساوثامبتون في فبراير 2020.

- روبرتو فيرمينو سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد" منذ ديسمبر 2020 أمام توتنهام.

- ليفربول سجل 9 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ سبتمبر 1989 عندما أحرز 9 أهداف في شباك كريستال بالاس (9-0).

- ليفربول يعادل أكبر انتصار في تاريخه بالدوري الإنجليزي، بعدما سبق أن فاز 9-0 على كريستال بالاس في 1989، و10-1 على روثرهام تاون في 1896.

- يورجن كلوب يحقق أكبر انتصار في مسيرته التدريبية.

- ليفربول يعادل أكبر انتصار في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر يونايتد 9-0 إبسويتش

ليستر سيتي 9-0 ساوثامبتون

مانشستر يونايتد 9-0 ساوثامبتون

ليفربول 9-0 بورنموث