سواريش يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب الكلية الحربية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – كريم فؤاد – محمد أشرف – محمد أحمد شرقية – أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: ميدو نبيل – محمد فخري – أحمد عبد القادر – لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

" علي لطفي – محمد محمود – حمزة علاء – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو.