كلوب يعلق على هدف آرنولد: لم يعجبني أنه قام بالتسديد من هذه المسافة.. لكن هدفه كان رائعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتسح ليفربول منافسه بورنموث بتسعة أهداف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الرابع بمنافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول حقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي بعد التعادل في أول جولتين ضد فولهام بنتيجة (2-2) ثم أمام كريستال بالاس (1-1)، وخسر أمام مانشستر يونايتد بالجولة الماضية بنتيجة (2-1).

وأصبح ليفربول في المركز الثامن مؤقتًا برصيد خمس نقاط، في المقابل توقف رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

وشهدت المواجهة تألق ترينت ألكسندر أرنولد، والذي سجل هدفًا رائعًا في المباراة.

وعن هذا الهدف، قال يورجن كلوب مدرب ريدز: " لا يعجبني عندما يسدد لاعب من مسافة بعيدة، الجمهور طالبه بالتسديد، وهو فعل ذلك، لكن انتهى المشهد بطريقة رائعة وبهدف جميل".

وفي تصريحات عقب المباراة لشبكة "BBC" قال أرنولد: "كانت مباراة ممتازة، قمنا باستغلال معظم الفرص، وقدمنا أداء رائع أعاد الثقة لأفراد الفريق من جديد".

وأضاف: "تأثرنا بشكل كبير بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد، لكن تعلمنا من هذه المباراة، واعتزمنا على الفوز بمباراة اليوم وهو ما تحقق بأفضل طريقة ونتيجة ممكنة".

وأوضح: "بعد إهدار النقاط في الجولات الـ3 الأولى، قمنا بالتدرب بشكل قوي للغاية، من أجل العودة للمسار الصحيح وعدم فقدان فرصة المنافسة على اللقب مبكرًا".