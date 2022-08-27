الهاتريك الأول في الدوري الإنجليزي.. هالاند يسجل ثلاثية ضد كريستال بالاس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

سجل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أول ثلاثية "هاتريك" للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم.

وأحرز هالاند ثلاثيته في مرمى كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" في الجولة الرابعة من المسابقة.

ووقع هالاند على أهدافه في الدقائق 62، و70، و81.

وقاد هالاند مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين.

وتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 6 نقاط، بفارق هدفين على الأقل عن أي لاعب آخر.