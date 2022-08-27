اخبار الرياضه

الهاتريك الأول في الدوري الإنجليزي.. هالاند يسجل ثلاثية ضد كريستال بالاس (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

سجل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أول ثلاثية "هاتريك" للاعب في الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم.

وأحرز هالاند ثلاثيته في مرمى كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" في الجولة الرابعة من المسابقة.

ووقع هالاند على أهدافه في الدقائق 62، و70، و81.

وقاد هالاند مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين.

وتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 6 نقاط، بفارق هدفين على الأقل عن أي لاعب آخر.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا