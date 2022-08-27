مباشر.. آرسنال 1 - 1 فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ النني أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم مع فريقه آرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تجمعه بفريق فولهام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بريميرليج.

وكان آرسنال قد حقق الفوز في مبارياته الـ3 الأولى، أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد، وليستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين، وبورنموث بثلاثية نظيفة.

ويحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نادي فولهام في المركز السابع برصيد 5 نقاط.

تشكيل آرسنال

حارس المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: كيران تيرني، جابرييل، ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، محمد النني، مارتن أوديجارد.

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا.

أحداث المباراة

بعد ربع ساعة، كاد تشاكا أن يتقدم لآرسنال بالهدف الأول، لكن تسديدته علت عارضة حارس فولهام.

محاولات مستمرة من أصحاب الأرض، لكن دون خطورة.

كاد آرسنال أن يتقدم عبر ركنية، لكن كرة البرازيلي مارتينيلي ارتطمت بالعارضة ومرت إلى ركلة مرمى.

حارس آرسنال السابق لينو، ينقذ مرمى فولهام من هدف محقق عن طريق ساكا.

ومنع لينو أوديجارد من افتتاح النتيجة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 7 دقائق على بداية الشوط الثاني، قبل أن يتعملق من جديد أمام خيسوس الذي أهدر أخطر فرص اللقاء.

ونجح ميتروفيتش في تسجيل هدف الضيوف الأول في الدقيقة 57، بعد استغلال خطأ فادح من المدافع البرازيلي جابرييل.

وفي الدقيقة 64، نجح أوديجارد في تعديل النتيجة بهدف عبر تسديدة ارتطمت بمدافع فولهام وسكنت الشباك.

وأنقذ رامسديل مرمى آرسنال من تلقي هدف ثاني في الدقيقة 67 بعد رأسية قوية من متروفيتش.