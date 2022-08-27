تين هاج يعلق على فوز مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه تعلم من "دروس" مباراة برينتفورد، خلال الفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على مضيفه ساوثهامبتون بهدف ظهر اليوم السبت في افتتاح الجولة الرابعة من المسابقة.

والفوز هو الثاني على التوالي لمانشستر يونايتد، بعد أن هزم ليفربول في الجولة الماضية.

وحقق مانشستر يونايتد فوزين على التوالي، بعد هزيمتين في أول جولتين على يد برايتون 1-2 ثم برينتفورد 0-4.

وقال تين هاج، في تصريحات عبر شبكة "بي بي سي"، عقب المباراة، "يجب أن يكون الفوز هو الأمر الطبيعي بالنسبة لنا، لكن أيضًا علينا الاحتفال بكل انتصار، تعلمنا من دروس مباراة برينتفورد، وأشعر أن هناك مجالا للتحسن أكثر".

وأضاف المدرب الهولندي "الفوز على ليفربول منحنا الكثير من الثقة، لأننا فزنا أمام واحد من أفضل الفرق في العالم".

وتابع المدرب "لا يمكن أن تتوقع شيئًا في سوق الانتقالات، سنرى ما سيحدث، لأننا نعمل في مانشستر يونايتد علينا دائمًا البحث عن تدعيم الفريق، وإن لم نتمكن من إبرام مزيد من الصفقات سنتعامل مع ما لدينا من لاعبين".