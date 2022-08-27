صلاح يهدر انفرادًا أمام المرمى في مباراة بورنموث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

واصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إهدار الفرص السهلة في مباراة بورنموث ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وكان صلاح أهدر فرصة غريبة أمام المرمى في الدقيقة 16 بعدما تلقى تمريرة عرضية رائعة من هارفي أليوت.

عاد صلاح في الدقيقة 75 ليضيع انفرادًا جديدًا بعد تلقي تمريرة طولية مميزة من فابينيو.

وتسلم صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم أطاح بها فوق العارضة وسط ضغط من المدافع.

وحقق ليفربول فوزًا عريضًا على ضيفه بورنموث بنتيجة 9-0، لكن صلاح لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وهذا هو الفوز الأول لليفربول في الموسم الجاري من المسابقة، بعد التعادل في أول جولتين ثم الخسارة من مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة.