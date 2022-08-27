الدوري الألماني.. مرموش يشارك في خسارة فولفسبورج.. ويونيون يكتسح شالكه بسداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

شارك الجناح المصري عمر مرموش في هزيمة فولفسبورج أمام لايبزيج بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بالجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وسجل ثنائية لايبزيج كريستوفر نكونكو في الدقيقتين 5 و90.

وشارك مرموش في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني بدلا من جاكوب كامينسكي.

وبهذه النتيجة، يتوقف رصيد فولفسبورج عند نقطتين في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما وصل لايبزيج إلى النقطة 5 في المركز العاشر.

وفي الجولة الرابعة من البوندسليجا، ارتقى فريق يونيون برلين مؤقتا للصدارة بعد فوزه الكاسح على مضيفه شالكه بنتيجة 6-1، اليوم السبت.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى عشر نقاط ليصعد إلى الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

كما شهدت الجولة فوز بوروسيا دورتموند بصعوبة على مضيفه هيرتا برلين بنتيجة 1-0.

وحقق باير ليفركوزن الفوز على مضيفه ماينز بثلاثية نظيفة، وانتصر هوفنهايم على أوجسبورج بهدف دون رد.