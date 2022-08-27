شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لشابات الطائرة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لشابات الكرة الطائرة بتونس تأجيل الاجتماع الفنى للمنافسات الذى كان مقررا له اليوم، السبت، ليعقد غدا الأحد.

وغادرت بعثة شابات الطائرة إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية صباح أمس الجمعة.

وتضم بعثة شابات الطائرة كلا من :

محمود الفقى رئيس البعثة

ماركو انطونيو مشرف قطاع الانسات

ك ماجد مصطفى مدير فنى

ك نجلاء فوزى مدرب عام

د يارا نبيل علاج طبيعى

مصطفى صالح محلل تفنى

ناصر حمدى مدير إدارة

حكم مرافق عاطف متولى

اللاعبات

تقى الله مدحت

حبيبة زعتر

شهد الفقى

فريدة هشام

هنا تامر

مريم ثابت

ملك اسماعيل

ملك شاهين

مى غزال

نور ايهاب

ندى مرجان

سلمى يوسف

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا ، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.