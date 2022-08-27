شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء بلال عبد المطلب لمعسكر BWB لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد معسكر Basketball Without Borders (BWB) للانطلاق لأول مرة فى مصر غدًا، الأحد، فى صالة حسن مصطفى تحت إشراف الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة "NBA" والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويقام معسكر Basketball Without Borders (BWB) فى الفترة من 28 لـ 31 أغسطس بمجمع حسن مصطفى للمرة الأولى فى مصر وشمال أفريقيا والأولى فى أفريقيا منذ عام 2019 عندما أقيمت في السنغال.

ويجمع معسكر Basketball Without Borders أكثر من 60 لاعباً من أفضل لاعبي قارة أفريقيا للذكور والإناث من أجل التعلم من لاعبي NBA وWNBA وFIBA الحاليين والسابقين والأساطير والمدربين.

وقرر مسئولو BWB استدعاء اللاعب بلال محمد عبد المطلب للانضمام إلى صفوف المعسكر ليلحق بـ 6 لاعبين مصريين سبق استدعاءهم للمعسكر.

ومن المقرر أن يشارك كل من حسن عامر وسيف قيدار هنداوي وآدم الحلواني وجنا الألفي وجنا طارق السعيد وهنا عبد العال من مصر ضمن مجموعة المواهب الإفريقية الشابة خلاص المعسكر بالإضافة إلى المنضم حديثًا بلال عبد المطلب.

وجاء اختيار بلال بعد المستوى الذي ظهر به في بطولة أفريقيا تحت 18 عاماً ومساهمته في تتويج المنتخب المصري بالبطولة الأفريقية وقيادة الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم.

يذكر أن معسكر BWB أفرز العديد من اللاعبين للانضمام إلى فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة مثل الكاميروني باسكال سياكام لاعب نادي تورنتو رابتورز والذي فاز معهم ببطولة الدوري في عام 2019، ومواطنه جويل إمبييد لاعب نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وغيرهم من اللاعبين.