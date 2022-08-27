الامارات | حظوظ تأهل منتخب الإمارات للناشئين في كأس العرب بعد التعادل مع فلسطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل منتخب الإمارات للناشئين مواليد 2006 مع نظيره متتخب فلسطين دون أهداف ضمن الجولة الثانية في كأس العرب تحت 17عاما المقامة حاليا في الجزائر ليحصد "أبيض الناشئين" أول نقطة في رصيده في هذه البطولة بعدما خسر في الجولة الأولى أمام السودان بهدفين نظيفين وباتت مباراة المنتخب المرتقبة أمام الجزائر غدا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة الفرصة الأخيرة له للمنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة بشرط فوزه في المباراة بعدد وافر من الأهداف وخسارة منتخب السودان أمام فلسطين.

ويصعد منتخبان من كل مجموعة للدور المقبل بعدما حصد منتخب الجزائر بطاقة التأهل للدور المقبل إثر حصده ست نقاط بعد فوزه على كل من فلسطين والسودان، فيما بقي السودان عند ثلاث نقاط وفلسطين نقطة واحدة.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى الثامن من الشهر المقبل 16منتخبا.





ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الثانية

1- الجزائر "6 نقاط"

2- السودان "3 نقط"

3- الإمارات "نقطة واحدة"

4- فلسطين "نقطة واحدة"