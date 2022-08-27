«لماذا تراجع الخطيب» .. مرتضى منصور : حزين على وصول الأهلي لهذه المرحلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الجمعة، طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لموسم "2020-2021"، يوم 28 أكتوبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكشف الحساب الرسمي لمجلس أبو ظبي الرياضي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن طرح تذاكر السوبر المصري، حيث سيكون حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي إلكترونيا.وتوج الزمالك ببطولتي الدوري وكأس مصر للموسم الماضي "2020-2021"، بينما حل الأهلي وصيفًا، ليضرب الفريقان موعدًا في كأس السوبر.

لماذا تراجع الخطيب

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقيه عرضًا لرعاية ناديه بنفس قيمة عقد الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"لماذا تراجع الخطيب للعمل مع الشركة المتحدة؟".

وأضاف :"الشركة المتحدة ستسوق للزمالك مثل الأهلي".وواصل :"العرض الذي حصل عليه الأهلي حول رعايته هو نفس العرض الذي حصل عليه الزمالك"بطل الدوري"".وأنهى مرتضى :"حزين على وصول الأهلي لهذه المرحلة، هل تقبل أن تشارك في بطولة وتضيع جهد نادٍ آخر؟ لو أنا كنت رفضت".

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن مساء الثلاثاء الماضي، الاتفاق مع الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الراعية لقطاع كرة القدم لمدة أربعة مواسم.