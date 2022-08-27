شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد أيمن منصور قبل الانضمام للزمالك؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز فى صفقة انتقال حر، ليكون الصفقة الثالثة بعد الثنائى زكريا الوردى لاعب الرجاء المغربي، والسنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسري.

وبدأ أحمد أيمن منصور مشواره مع ناشئي الزمالك، ثم انتقل لطلائع الجيش والداخلية والمصرى قبل الانتقال إلى بيراميدز، ليشارك بشكل فعال فى المباريات وينضم لمنتخب مصر، ويشارك فى 5 مباريات دولية مع منتخب مصر، وتواجد فى قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

على مدار مسيرته فى ملاعب الساحرة المستديرة، شارك أحمد أيمن منصور مع 3 أندية فى الدوري: