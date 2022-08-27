شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح سواريز للاعبى الأهلى قبل مواجهة الطلائع الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مباراة طلائع الجيش الليلة فى الدورى، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء.

وتحدث سواريز مع لاعبي الأهلي عن بعض النصائح الفنية، وفى مقدمتها الاهتمام بالشق الدفاعى من أجل الحفاظ على السجل الدفاعى المُتميز للفريق في المباريات الأخيرة.

كما نصح مدرب الأهلي لاعبيه باستغلال الفرص أمام مرمى المنافس من أجل الفوز وزيادة "الغلة التهديفية" ومواصلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الماضية على إنبي بثنائية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة في الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش الليلة كلاً من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.