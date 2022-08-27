نصائح سواريز للاعبى الأهلى قبل مواجهة الطلائع الليلة فى الدورى

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح سواريز للاعبى الأهلى قبل مواجهة الطلائع الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مباراة طلائع الجيش الليلة فى الدورى، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء.
وتحدث سواريز مع لاعبي الأهلي عن بعض النصائح الفنية، وفى مقدمتها الاهتمام بالشق الدفاعى من أجل الحفاظ على السجل الدفاعى المُتميز للفريق في المباريات الأخيرة.
كما نصح مدرب الأهلي لاعبيه باستغلال الفرص أمام مرمى المنافس من أجل الفوز وزيادة "الغلة التهديفية" ومواصلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الماضية على إنبي بثنائية نظيفة.
ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة في الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
وتضم قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش الليلة كلاً من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.