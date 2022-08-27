شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ردا على اتهامات إيسترن كومباني بالتفويت: روحوا الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن ناديه لن يصمت على الاتهامات التى تعرض لها من قبل مسؤولى فريق إيسترن كومباني، بخصوص "تفويت" الاتحاد مباراة الأمس للمقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "من قال هذا الكلام لو يعلم مدى مسؤوليته عن هذا الكلام لم يكن ليقوله، هذا اتهام خطير، وإذا كان يرد أن يشتكى فليذهب إلى الأمم المتحدة وليس الفيفا فقط، لا نخرج لنتهم الناس فى شرفها جزافاً ولن نعلق على هذه المهاترات، لأنه يلقى اتهامات دون أدلة".

وأضاف عادل، "المقاولون العرب ليس بحاجة إلى هذا الكلام وأحتفظ بحقى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص حال فشله فى إثبات كلامه".

واختتم قائلا، "أحترم إيسترن كومباني ومدربه جداً، ولكن إلقاء الاتهامات بهذه الطريقة غير مقبول ولدينا جميع التسجيلات لتصريحاته للرد على هذه الاتهامات".

وحصد المقاولون الانتصار الثالث على التوالى أمام الاتحاد السكندري، ورفع الذئاب رصيدهم للنقطة 35 لوضع الفريق في منطقة الأمان، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي.

ويحتل المقاولون المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30.