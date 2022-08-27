شكرا لقرائتكم خبر عن القوصية يحصد 55 ميدالية فى بطولة الصعيد للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة الصعيد الصيفية للسباحة أعمالها قبل أيام، والتى احتضنتها أحواض السباحة بجامعة المنيا، بمشاركة 18 ناديا.

وحصل فريق القوصية للسباحة على كأس أفضل سباح وكأس المرحلة الثانية، إلى جانب حصول الفريق على 55 ميدالية، بواقع 13 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و31 برونزية.

وشهدت منافسات البطولة حصول سباحو وسباحات نادي القوصية الرياضي على عدد من الميداليات، كان أبرزها حصول السباح آدم سامح رشاد على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر لمرحلة 11 سنة ناشئين.

وفي سباقات التتابع، حصد فريق 2008، ناشئات المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 4×100 متر متنوع. كما حصل الفريق أيضا على المركز الرابع في سباق 4×100 متر حرة، والتي فازت بها السباحة حلا رضا.

أما مرحلة 14 سنة ناشئات فقد حققت سباحات فريق التتابع عددا من الميداليات، وهن السباحة يوانا أشرف فوزي، والسباحة ناتالي سامح رشاد، والسباحة جوي محب يحيى، والسباحة جوليانا جرجس بباوي.

كما شهدت البطولة حصول فريق تتابع 10×50 حرة مرحلة 11 سنة ناشئين على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصول السباح مصطفى وجيه أحمد على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 800 متر حرة لمرحلة العمومي.