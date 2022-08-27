شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز قبل مباريات الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التى يسعى لحسمها المارد الأحمر على أمل إنهاء مسابقة الدوري فى المركز الثاني، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك - 77 نقطة

بيراميدز - 71 نقطة

الأهلى - 67 نقطة

فيوتشر - 53 نقطة

طلائع الجيش - 50 نقطة