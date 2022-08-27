شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: جهزنا الحرس بـ11 مباراة ودية وستكون عودتنا للدورى قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد أيوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن الفترة المتبقية لانطلاق الدوري الممتاز، وكيفية استغلالها لتجهيز الفريق الصاعد حديثا لدور الأضواء لأجواء المنافسة.

وقال أيوب فى تصريحات صحفية، "سعيد بتواجدى مع الفريق، ونحن نستعد للدوري الممتاز، وبالتأكيد ستكون عودة قوية، بعد حصولنا على فترة إعداد كافية وطويلة، سنصنع خلالها فريقا متميزا".

وأضاف المدير الفني للحرس، "فترة الإعداد (الشهور الثلاثة) كافية للاختيارات الموفقة وتكوين فريق منسجم قادر على تقديم موسم قوى، بدأنا فترة الإعداد منذ شهر ونصف بتجميع اللاعبين وبث روح التفاؤل والحماس لديهم وأننا نستعد لموسم شاق ومرحله فنيه مختلفة".

وواصل المدير الفني للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، "منذ اليوم الأول مع اللاعبين وجدنا لديهم الاستعداد والروح للمنافسة، لان معظمهم شارك في الدوري الممتاز من قبل وهم مجموعه لاعبين".

وتابع أيوب، "خلال 50 يوما من برنامج الإعداد قمنا بأداء أكثر من عشر (11لقاء) ودي للوقوف على مستوى اللاعبين سواء القدامى أو الجدد الذين نقوم بتجربتهم، وإضافة إلى ذلك، أقمنا معسكرا مغلقا بعد أسبوع من أول تجمع للفريق، وقمنا بعمل معسكر آخر الأسبوع الماضي، ووصلنا الى شكل مرضي من تكوين الفريق وان كان امامنا فرصه لمده 50 يوما أخرى لانطلاق الدوري الممتاز(16كتوبررالمقبل)، سنجتهد بقوه لتقديم فريق يليق باسم نادي حرس الحدود العريق".

وأتم أيوب تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس الإدارة بالنادي على اسنادهم له تولي الإدارة الفنية لبيته وناديه فريق حرس الحدود، مؤكدًا أنه كان قرار لا يحتاج تفكير من اجل عوده النادي لمكانه الطبيعي وسط الكبار لان نادي حرس الحدود اسم كبير في عالم كره القدم.